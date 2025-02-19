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17:02, 19 февраля 2025Культура

Сын композитора Минкова подал в суд на Дину Гарипову

Сын композитора Минкова потребовал взыскать с Дины Гариповой 1,7 млн рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сын композитора Марка Минкова Андрей подал в суд на певицу Дину Гарипову. Он требует взыскать с нее 1,7 миллиона рублей, сообщают «Страсти».

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, сын композитора подал в суд на певицу 10 февраля. Еще одним ответчиком по делу является Первый канал. В иске Андрей Минков требует взыскать с Гариповой 1,7 миллиона рублей за исполнение песни авторства его отца. Какой конкретно — не уточняется.

Следующее заседание должно пройти 15 апреля.

Как сказано в публикации, Дина Гарипова несколько раз исполняла на Первом канале хиты, написанные Марком Минковым, такие как «Ты на свете есть» в новогоднюю ночь в 2024 году, а также «Не отрекаются любя».

Ранее сообщалось, что певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) подала второй судебный иск против лейбла звукозаписи Koala Music с требованием досрочного расторжения контракта с компанией. Первый иск был связан с компенсацией за недоплаченные компанией средства и досрочным прекращением договора.

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