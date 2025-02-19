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15:09, 19 февраля 2025Культура

Певица Бьянка вновь потребовала расторжения контракта с лейблом

PR-менеджер Черный: Бьянка подала в суд на Koala Music для расторжения контракта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) подала второй судебный иск против лейбла звукозаписи Koala Music (ранее — Sony Music Russia). Она требует досрочного расторжения контракта с компанией. Об этом сообщил PR-менеджер артистки Максим Черный, его слова передает 360.

Это уже второй судебный процесс, который инициировали представители певицы. Первый иск был связан с компенсацией за недоплаченные компанией средства и досрочным прекращением договора, уточнил он. По его словам, через суд Бьянке удалось добиться выплаты компенсации, однако расторгнуть контракт пока не получилось. Первый иск был подан представителями певицы в 2024 году.

«Сейчас, во второй инстанции мы подаем для того, чтобы договор все-таки признали расторгнутым досрочно. (...) Просто остался вопрос о расторжении досрочно, и вот мы подаем во второй раз. Чтобы еще раз суд пересмотрел этот вопрос и вынес решение», — добавил Черный.

Контракт Бьянки с Koala Music действует с 2022 года. При проверке финансовых отчетов представители артистки обнаружили, что по ряду площадок выплаты не производились. По словам Черного, они предлагали лейблу передать часть обязательств другой компании, если возникли трудности со сбором средств, но Koala Music отказалась.

Черный заключил, что на все предложения со стороны лебла последовал отказ, поэтому пришлось обратиться в суд, чтобы взыскать причитающиеся деньги таким образом.

Ранее Бьянка, которая была участницей скандального телешоу «Звезды в джунглях», заявила, что больше не хочет принимать участие в подобных проектах. В октябре прошлого года стало известно, что на съемках шоу у рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), который признался, что изменял жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), была интимная связь с Бьянкой.

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