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10:12, 19 февраля 2025Мир

Трамп рассказал о насмешках над США из-за Байдена

Трамп: В мире не уважали США и насмехались над страной из-за Байдена
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В мире не уважали США и насмехались над страной из-за политики бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Шону Хэннити, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

Журналист в ходе беседы с Трампом выразил свое потрясение заявлениями президента России Владимира Путина о Трампе, а также его готовностью вести переговоры с американским лидером. Хэннити также напомнил об аналогичном настрое у украинского лидера Владимира Зеленского и об освобождении израильских заложников палестинским радикальным движением ХАМАС. По словам американского лидера, все вышеперечисленное связано с тем, что власти других государств уважают новое руководство США.

«Они [мировое сообщество] не уважали предыдущего президента. Они смеялись над ним, они смеялись над нашей страной, и он нанес ей огромный ущерб», — подчеркнул Трамп.

Ранее Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.

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