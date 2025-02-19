В Китае рассказали о первопричине украинского конфликта

Профессор Хайдун: устранение расширения НАТО в Европе решит кризис на Украине

Вашингтон и Москва не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Об этом пишет Global Times.

По его словам, Пекин поддерживает политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Он добавил, что украинский кризис указывает на более широкую проблему европейской безопасности.

«Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта — чрезмерного доминирования и расширения НАТО в Европе, кризис невозможно будет решить», — рассказал профессор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главное в урегулировании конфликта на Украине — устранить первопричины.

Он озвучил цель и смысл специальной военной операции. По словам Путина, они заключаются в борьбе за интересы российского народа.