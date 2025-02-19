В Британии задумали отправить на Украину истребители Typhoon

The Times: Британия готова дать Украине истребители Typhoon для патрулирования

Великобритания может отправить на Украину свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта. Об этом написала газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Журналисты утверждают, что Лондон может рассматривать использование истребителей как альтернативу отправке сухопутных войск на Украину. Это решение позволит сократить сопутствующие расходы.

В свою очередь, неназванный чиновник добавил, что для реализации «миссии по патрулированию воздушного пространства» понадобится много вложений, среди которых поставки самих самолетов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.