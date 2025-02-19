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15:00, 19 февраля 2025Культура

В Госдуме высказались о возвращении в прокат голливудских фильмов

Депутат Драпеко выступила за управление прокатом при возврате голливудского кино
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что не следует массово возвращать голливудские фильмы в российский прокат. Ее слова приводит издание «Абзац».

«Нужно отдавать приоритет отечественному кино, чтобы оно развивалось, чтобы Голливуд снова нас не задавил», — объяснила парламентарий, добавив, что необходимо контролировать, какие фильмы стоит показывать в России.

Драпеко отметила, что в современных голливудских картинах часто используется тема ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), в чем не нуждаются российские зрители. В то же время депутат выступила за возвращение на экраны классических фильмов.

Ранее стало известно, что российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими из страны голливудскими киностудиями по вопросу возвращения их фильмов. После начала начала российской специальной военной операции на Украине кинокомпании отказались от проката своих проектов в РФ. При этом сервисы заявляли, что старые картины не попадут под санкции и останутся доступны зрителям.

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