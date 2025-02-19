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18:15, 19 февраля 2025Мир

В Испании заявили о задержании обвиняемой в якобы отмывании денег «русской мафии»

Испания совместно с Европолом задержала обвиняемую в отмывании денег мафию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Испания совместно с Европейским полицейским агентством (Европолом) задержала обвиняемую в якобы отмывании денег «русскую мафию». Об этом сообщается на сайте европейских правоохранительных структур.

«Задержаны 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег на сумму в несколько миллионов евро в месяц албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским преступным организациям. В Испании группа была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждым из которых управлял "кассир"», — отмечается в заявлении службы.

При этом уточняется, что из задержанной группы всего двое человек были русскими. Несмотря на этот факт, в заявлении испанского ведомства все равно арестованные были названы «русской мафией».

27 января испанские и американские силовики захватили контейнеровоз Baltic Summer с русским экипажем. Уточняется, что корабль направлялся в Санкт-Петербург из эквадорского порта Пуэрто-Боливар. В нейтральных водах у берегов Португалии судно под багамским флагом резко остановили военные из испанских Военно-морских сил (ВМС) совместно со специалистами из Федерального бюро расследований (ФБР) США.

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