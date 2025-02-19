В Москве двухлетнего ребенка бросили в захламленной квартире

Двухлетнего мальчика бросили в захламленной квартире на Боровском шоссе в Москве

Двухлетнего мальчика бросили в захламленной квартире на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что плач ребенка услышали соседи. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили внутри жилища одинокого малыша. В квартире, где он находился, царили беспорядок и антисанитария.

В прошлом 36-летняя мать мальчика уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязательств. Ее местонахождение сейчас устанавливается, добавили в прокуратуре.

Ребенка пока передали представителям специализированного учреждения, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что в Москве женщина бросила ребенка с инвалидностью в столовой на улице Электродная и ушла искать работу.