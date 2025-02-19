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10:04, 19 февраля 2025Россия

В Москве супруги подрались из-за бутылки пива

Shot: В московском районе Митино супруги подрались из-за бутылки пива
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В московском районе Митино супруги подрались из-за бутылки пива. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 40-летний мужчина и его 31-летняя спутница недавно переехали в столицу. Они сняли квартиру, женщина стала заниматься продажей косметики в онлайне, а ее муж писал тексты и подрабатывал монтажом электропроводки.

В один из вечеров горожанка решила расслабиться и выпить пива. Супруг, тоже претендовавший на пенное, отобрал у возлюбленной бутылку. Та разозлилась и ударила мужчину по голове. Получила сдачи, между супругами завязалась драка.

Спустя некоторое время оба обратились к медикам. У мужчины зафиксировали рану головы. Его возлюбленную увезли в Боткинскую больницу, где диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также ушибы на лице, голове и руках.

В отношении жителя столицы начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга избил жену из-за неправильного воспитания собаки.

ЖЗЛ
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