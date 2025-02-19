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22:38, 19 февраля 2025Мир

В НАТО испугались возможного требования Путина

Bild: Путин может потребовать от Трампа вывода войск США из Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Европе существует серьезная обеспокоенность тем, что президент России Владимир Путин может потребовать от американского коллеги Дональда Трампа вывода американских войск из европейских стран. Об этом сообщает издание Bild.

«По нашей информации, речь идет о требованиях Путина от 2021 года, то есть о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые присоединились к альянсу после 1990 года», — рассказал газете представитель службы безопасности одной из стран Восточной Европы. С того момента к альянсу присоединились 17 стран, однако Путин, по мнению авторов статьи, в первую очередь обратит внимание на страны Прибалтики.

Отмечается, что многие эксперты боятся последствий возможного соглашения Трампа на эти условия. По их мнению, это может привести к нападению РФ на Литву, Латвию и Эстонию, а также к начале войны России с Польшей. В материале также указано, что наличие войск США является «величайшей гарантией независимости» этих стран.

Ранее Трамп порассуждал о возможной войне РФ и НАТО. Он отметил, что не верит в утверждения, будто Россия хочет войны с НАТО.

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