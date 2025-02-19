Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 19 февраля 2025Силовые структуры

В Подмосковье задержали треш-стримера

В Подмосковье задержали треш-стримера за унижение женщины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали треш-стримера, который провоцировал женщину на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, молодой человек из Смоленской области вел трансляции из города Видное. После задержания его передали в следственные органы для оценки и принятия процессуального решения.

Речь идет от блогере Дон Грязь, уточняет ТАСС. Во время стрима он заставил женщину-инвалида жевать трусы.

Ранее в Казани Вахитовский суд приговорил местного бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам лишения свободы за призывы к геноциду.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      В России отреагировали на решение стран ЕС по 16-му пакету санкций

      Политолог рассказал о рушащихся планах Макрона создать «антитрамповский интернационал»

      Залужный отказался раскрыть планы по участию в президентских выборах на Украине

      Жители Курской области рассказали о потере раненых родных при эвакуации

      «Наращивающей мускулы» Европе предрекли самоизоляцию

      Крушение самолета в Торонто сняли на видео из кабины пилотов другого лайнера

      Российский подросток инсценировал свое похищение

      В Госдуме рассказали о превратившей жизнь отца бойца СВО в «бюрократический ад» ошибке

      Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше