В Подмосковье задержали треш-стримера за унижение женщины

В Подмосковье задержали треш-стримера, который провоцировал женщину на совершение действий, унижающих ее честь и достоинство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, молодой человек из Смоленской области вел трансляции из города Видное. После задержания его передали в следственные органы для оценки и принятия процессуального решения.

Речь идет от блогере Дон Грязь, уточняет ТАСС. Во время стрима он заставил женщину-инвалида жевать трусы.

Ранее в Казани Вахитовский суд приговорил местного бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам лишения свободы за призывы к геноциду.