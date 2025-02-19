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15:59, 19 февраля 2025Мир

В Польше разгорелся скандал из-за подбитой техники с Украины

RMF24: В Польше разгорелся скандал из-за выставки подбитой техники с Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше разгорелся скандал после того, как в нескольких городах прошла выставка подбитой техники, привезенной с Украины. Об этом сообщает RMF24.

«Речь идет о четырех обломках российской военной техники, уничтоженных украинцами, которые были провезены по Польше и представлены в виде выставки "За нашу и вашу свободу" в центрах крупных городов: Варшаве, Вроцлаве, Познани, Гданьске и на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце», — сказано в сообщении.

Как оказалось позднее, внутри техники находились гранаты и боеприпасы, которые могли взорваться в любой момент. Дело было направлено для проверки в прокуратуру. Представитель окружной прокуратуры Варшавы подтвердил, что расследование произошедшего продолжается.

Отмечается, что погрузку, разгрузку и транспортировку организовало польское государственное агентство по стратегическим резервам. После выставки экспонаты были размещены на складе в Лисовицах в Нижней Силезии.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 95 процентов техники, гуманитарной помощи и вооружения для Украины проходит через логистический хаб в Польше. По его словам, польское предназначение в украинском конфликте — это «логистическое обеспечение, а не направление своих войск».

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