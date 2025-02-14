В Польше предложили альтернативу отправке войск на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша и США могут отправить на Украину фирмы

Польша и США могут отправить на Украину не войска, а свои коммерческие предприятия и фирмы. С таким заявлением выступил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует РИА Новости.

«Что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, — это направить свои фирмы — польские и американские — в формате Joint venture на Украину», — сказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что «95 процентов техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше». По его словам, предназначение Польши в украинском конфликте — это «логистическое обеспечение, а не направление своих войск».

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Польша заинтересована в западной части Украины и в контроле над городом Львовом.