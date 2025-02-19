TVN24: Генконсульство Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской

Здание генконсульства Украины в польском городе Вроцлав забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщает телеканал TVN24.

«Фасад здания Генерального консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. На месте происшествия уже работает полиция», — сообщается в публикации.

Кроме того, польское издание Wprost допускает, что причиной инцидента может являться недавний визит в Польшу боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе.