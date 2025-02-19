Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:11, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

Депутат Рады Южанина заявила о критической ситуации со снабжением ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ситуация со снабжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала критической из-за нехватки денег. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире Espreso.

«Я точно понимаю, что сейчас мы имеем критическую ситуацию с обеспечением наших военных. Проблема не только в расходах, а в том, где еще и купить вооружение», — подчеркнула депутат.

Южанина также назвала причиной проблем со снабжением ВСУ действия украинского руководства. По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен заняться детальным планированием военных закупок вместо эмоциональных высказываний в адрес президента США Дональда Трампа.

Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил об отсутствии денег и сил у Евросоюза для одиночной поддержки Украины. Эксперт указал, что страны Европы не имеют достаточно ресурсов, чтобы долго оказывать военную помощь ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше