В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

Депутат Рады Южанина заявила о критической ситуации со снабжением ВСУ

Ситуация со снабжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала критической из-за нехватки денег. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире Espreso.

«Я точно понимаю, что сейчас мы имеем критическую ситуацию с обеспечением наших военных. Проблема не только в расходах, а в том, где еще и купить вооружение», — подчеркнула депутат.

Южанина также назвала причиной проблем со снабжением ВСУ действия украинского руководства. По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен заняться детальным планированием военных закупок вместо эмоциональных высказываний в адрес президента США Дональда Трампа.

Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил об отсутствии денег и сил у Евросоюза для одиночной поддержки Украины. Эксперт указал, что страны Европы не имеют достаточно ресурсов, чтобы долго оказывать военную помощь ВСУ.