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09:21, 19 февраля 2025Бывший СССР

В России назвали последствие окончания боевых действий на Украине

Эксперт Алехин: По Украине будут гулять миллионы единиц нелегального оружия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По Украине после завершения боевых действий будут «гулять» миллионы единиц нелегального огнестрельного оружия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, передает издание «Аргументы и Факты».

«Нетрудно предположить, что после завершения боевых действий на оставшейся части Украины будут "гулять" миллионы единиц незарегистрированного оружия», — отметил он.

По словам эксперта, с 2014 года на территории республики накопилось огромное количество нелегального вооружения, а купить пистолет, автомат и даже гранатомет в Киеве, Одессе и других украинских городах не составляет проблемы. Он уточнил, что в среднем единица вооружения обойдется покупателю в районе тысячи долларов (около 91,5 тысячи рублей).

Алехин добавил, что помимо ушедших с оружием дезертиров домой вернутся сотни тысяч мобилизованных украинцев, которые могут припрятать вооружение. По мнению эксперта, Украину ждет волна «махновщины», с которой некому будет бороться из-за мобилизации сотрудников правоохранительных органов.

В ноябре 2024 года Верховная Рада Украины разрешила украинцам использовать в ходе конфликта найденное и задекларированное оружие. Уточняется, что использование такого оружия будет легальным в случае отражения атак на охраняемые военные объекты или предотвращения действий лиц, причастных к «вооруженной агрессии».

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