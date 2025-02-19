По Украине после завершения боевых действий будут «гулять» миллионы единиц нелегального огнестрельного оружия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, передает издание «Аргументы и Факты».
«Нетрудно предположить, что после завершения боевых действий на оставшейся части Украины будут "гулять" миллионы единиц незарегистрированного оружия», — отметил он.
По словам эксперта, с 2014 года на территории республики накопилось огромное количество нелегального вооружения, а купить пистолет, автомат и даже гранатомет в Киеве, Одессе и других украинских городах не составляет проблемы. Он уточнил, что в среднем единица вооружения обойдется покупателю в районе тысячи долларов (около 91,5 тысячи рублей).
Алехин добавил, что помимо ушедших с оружием дезертиров домой вернутся сотни тысяч мобилизованных украинцев, которые могут припрятать вооружение. По мнению эксперта, Украину ждет волна «махновщины», с которой некому будет бороться из-за мобилизации сотрудников правоохранительных органов.
В ноябре 2024 года Верховная Рада Украины разрешила украинцам использовать в ходе конфликта найденное и задекларированное оружие. Уточняется, что использование такого оружия будет легальным в случае отражения атак на охраняемые военные объекты или предотвращения действий лиц, причастных к «вооруженной агрессии».