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16:02, 19 февраля 2025Россия

В России предупредили об опасности Трампа

Публицист Проханов: Трамп принес в мир не оливковую ветвь, а обоюдоострый меч
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Жителям России не следует обольщаться по поводу возможного потепления отношений с США, так как президент Штатов Дональд Трамп принес в мир не оливковую ветвь, а обоюдоострый меч. Так об опасности американского президента предупредил российский публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, его колонка опубликована в Telegram.

По словам Проханова, несмотря на ряд действий, которые могут показаться миролюбивыми, настоящие намерения Трампа — обеспечить доминирование США во всех сферах.

«Американская мечта — по-прежнему мечта об американском превосходстве и несомненном величии (...)/ Его (Трампа) программа — сделать Америку военным гигантом, оснастить ее всеми возможными видами вооружений на земле, в море, в космосе», — заявил журналист.

Проханов отметил, что России не следует останавливать выпуск боевых дронов несмотря на переговоры с США.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги могут состояться до конца февраля.

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