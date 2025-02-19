В России предупредили об опасности Трампа

Публицист Проханов: Трамп принес в мир не оливковую ветвь, а обоюдоострый меч

Жителям России не следует обольщаться по поводу возможного потепления отношений с США, так как президент Штатов Дональд Трамп принес в мир не оливковую ветвь, а обоюдоострый меч. Так об опасности американского президента предупредил российский публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, его колонка опубликована в Telegram.

По словам Проханова, несмотря на ряд действий, которые могут показаться миролюбивыми, настоящие намерения Трампа — обеспечить доминирование США во всех сферах.

«Американская мечта — по-прежнему мечта об американском превосходстве и несомненном величии (...)/ Его (Трампа) программа — сделать Америку военным гигантом, оснастить ее всеми возможными видами вооружений на земле, в море, в космосе», — заявил журналист.

Проханов отметил, что России не следует останавливать выпуск боевых дронов несмотря на переговоры с США.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги могут состояться до конца февраля.