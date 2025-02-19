В России захотели вдвое увеличить один штраф для водителей

В России захотели в два раза увеличить штраф за непристегнутый ремень

В России в два раза захотели увеличить размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, законопроект, который внесут в Госдуму, предполагает увеличить штраф за непристегнутый ремень с 1500 до 3000 рублей. Глава Национального автомобильного союза Антон Шаприн также добавил, что предлагается рассмотреть поправки, согласно которым пострадавшие в ДТП водители должны будут сами оплачивать свое лечение, если они не были пристегнуты.

Согласно действующим нормам Кодекса об административных нарушениях (КоАП), штраф за езду без пристегнутого ремня составит 1500 рублей. Эта сумма не увеличится, если помимо водителя в автомобиле не пристегнуты пассажиры. При этом постановление могут выписать несколько раз в день на разных постах. На 500 рублей водителя дополнительно оштрафуют за неисправность, если в автомобиле, например на винтажном, не предусмотрены ремни безопасности.

На 3000 рублей сейчас могут оштрафовать тех водителей, которые перевозят ребенка в возрасте до семи лет без детского кресла. Для юридических лиц сумма денежного взыскания составляет до 100 000 рублей.

В Госдуму, как сообщалось ранее, также внесут законопроект, который предлагает запретить продажу опасных аксессуаров для авто. Продавать в стране нельзя будет заглушки для ремней, а также средства, которые используются для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности.