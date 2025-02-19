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13:10, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

В России заявили об опасности «ветряночных вечеринок» для здоровья детей

Врач Вознесенский призвал отказаться от идеи намеренного заражения ветрянкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Telegram-чатах распространилась информация о том, что детям лучше переболеть ветрянкой в раннем возрасте, поэтому родители стали вести их на «ветряночные вечеринки», чтобы специально заразить ветряной оспой. Они считают, что так ребенок легче перенесет болезнь. Однако это не соответствует действительности.

Автор блога о материнстве «Арина из магазина» опубликовала пост, в котором попросила пригласить ее детей на такую «ветряночную вечеринку». «Сильно надо им переболеть до 5 лет», — отмечено в публикации. В ответ на вопрос, почему она не хочет делать прививку, Арина заявила, что если дети не заболеют до 5 лет, то им нужна будет ревакцинация каждые 10 лет.

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина назвала подобные вечеринки крайне опасными для детей. «Бывают тяжелые энцефалиты. Сейчас распространились стафилококк и стрептококк, которые на фоне ветрянки могут вызвать тяжелый сепсис. Поэтому никаких "ветряночных вечеринок" быть не должно», — заявила Мескина.

Врач-инфекционист из Крыма Екатерина Кулова назвала главной опасностью такого способа заражения детей в том, что течение заболевания может оказаться очень тяжелым.

Подобное мнение выразил и врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он заявил, что ветряная оспа протекает легко не у всех детей, и призвал родителей отказаться от идеи намеренного заражения. Вознесенский пояснил, что ветрянку вызывает вирус герпеса III типа и у каждого организма может быть своя реакция.

«Возможны осложнения вплоть до развития энцефалита — воспаления головного мозга, что может привести к тяжелым случаям и в итоге даже к летальному исходу. Это фактически русская рулетка: повезет или нет», — отметил врач.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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