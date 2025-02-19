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10:22, 19 февраля 2025Ценности

В сети появились снимки 60-летней Кортни Кокс в бикини без фотошопа

Журналисты опубликовали снимки актрисы Кортни Кокс в бикини без фотошопа
Мария Винар

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы Кортни Кокс в откровенном виде без фотошопа. Соответствующие кадры появились на сайте издания Daily Mail.

60-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» была замечена во время отдыха на пляже в Австралии. Знаменитость попала в объектив папарацци в бикини черного цвета, которое состояло из бюстгальтера и плавок со средней посадкой. Также на ней были ожерелье и браслет.

На размещенных кадрах видно, что артистка отказалась от макияжа и уложила волосы в хвост.

В августе прошлого года сообщалось, что Кортни Кокс разгневала 20-летнюю дочь Коко Аркетт из-за своего гардероба. Тогда наследница актрисы рассказала, что разочаровалась поступками матери, которая не сохранила для нее свои культовые наряды из 1990-х годов.

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