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17:48, 19 февраля 2025Ценности

В сети удивились внешности блогерши после расставания с возлюбленным

Мария Винар

Фото: @chloe.w.hite

Блогерша Хлоя Уайт с никнеймом @@chloe.w.hite показала внешность после расставания с возлюбленным и удивила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, насчитывающей 76,7 тысячи подписчиков.

В размещенном видео британка рассказала, что решила поработать над собой после разрыва отношений с избранником. Девушка призналась, что, избавившись от лишнего веса, она почувствовала себя другим человеком. По ее словам, она стала больше двигаться и употреблять сбалансированные порции еды.

Так, в начале ролика она показала свою пышную фигуру в облегающем розовом комбинезоне и сером кардигане. Затем девушка предстала перед камерой в спортивном топе и велосипедках, демонстрируя стройное тело с разных ракурсов.

Зрители восхитились трансформацией инфлюэнсерши и стали обсуждать ее в комментариях под постом. «Ты и раньше была ошеломляющей, но теперь ты светишься уверенностью», «Ты выглядишь другим человеком!», «Ого, какая ты молодец! Теперь видно, как ты себя любишь», «Поздравляю», — писали они.

В январе сообщалось, что блогерша Майя Бересфорд из Великобритании показала внешность без наращенных ресниц и чрезмерного макияжа и восхитила пользователей сети.

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