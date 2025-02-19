В США заявили об усталости Вашингтона просить Европу брать ответственность за оборону

WSJ: США надоело просить Европу взять больше ответственности за оборону

США надоело просить Европу взять больше ответственности за оборону, считает колумнист газеты The Wall Streer Journal (WSJ) Уолтер Рассел Мид

По его мнению, за последние 30 лет все президенты просили об этом европейские страны. «Америке надоело. Европа в целом и Германия в особенности могут больше не рассчитывать на вечную американскую защиту», — говорится в публикации.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США могут вывести часть своих войск с территории Европы, но они не покинут Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что альянсу необходимо оперативно отреагировать на любое сокращение присутствия США в регионе, чтобы военные могли быть в состоянии заполнить образовавшийся пробел.