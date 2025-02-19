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10:27, 19 февраля 2025Экономика

Вероятность кризиса на рынке недвижимости в России оценили

Риелтор Сырцов: угрозы создания пузыря на рынке недвижимости РФ нет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В данный момент угроза кризиса на рынке жилья в РФ отсутствует. Вероятность его возникновения оценил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

Риелтор отметил, что рисков образования «пузыря» в сфере недвижимости нет, так как по причине высоких ипотечных ставок ажиотажный спрос на нее спал. В свою очередь, это повлекло за собой стабилизацию цен на жилье. В некоторых случаях застройщики предоставляют скидки до 15-20 процентов, рассказал Сырцов. «Доля просроченных платежей по кредитам не превышает один процент, то есть заемщики исправно вносят средства для погашения ипотеки. Соответственно, никаких предпосылок для кризиса, тем более угрожающего экономике в целом, нет», — подытожил он.

В настоящий момент средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках достигла 29 процентов. Ее рост связан с ключевой ставкой, которая с 25 октября находится на уровне в 21 процент. В прошлом году ЦБ трижды поднимал ключевую ставку, а в 2023 году — пять раз.

Ранее в феврале инвестор Ксения Аверс заявила, что в ближайшие два года обрушения цен на квартиры в стране ожидать не стоит. По ее словам, предпосылок для этого нет.

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