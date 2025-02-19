Во Франции назвали роль ЕС при исключении из переговоров по Украине

Мариани: ЕС достанется только реконструкция Украины

ЕС достанется лишь реконструкция Украины в случае исключения из переговоров, в которых принимают участие РФ и США, считает евродепутат от Франции Тьерри Мариани. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Каково будет место ЕС в этой новой архитектуре на двоих между Россией и США? Я боюсь, что единственная роль, которая достанется ЕС, это финансировать реконструкцию Украины», — сказал политик. Он выразил уверенность, что в случае соглашения с американцами, Россия не заплатит «ни копейки».

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру разозлился из-за контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, так как Европа оказалась исключенной из диалога двух лидеров. Он также подчеркнул, что состоявшаяся в Париже встреча европейских стран по вопросу оказания помощи Украине не привела ни к каким прорывам и закончилась безрезультатно.