Во Франции не поняли логики Трампа

Представитель правительства Примас: Франция не понимает логики заявлений Трампа

Франция не понимает логики заявлений президента США Дональда Трампа, обвинившего Украину в разжигании конфликта с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель французского правительства Софи Примас, передает Reuters.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что украинскому руководству никогда не следовало разжигать конфликт с Россией. По его словам, Киев мог заключить сделку по урегулированию кризиса, но не сделал этого. Трамп добавил, что «недоделанный переговорщик» мог бы урегулировать украинский кризис «еще много лет назад, не потеряв при этом территории и жизни».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На них поднимались разные темы, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Комментируя встречу, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры о людях и жизнях в его стране, а также о прекращении боевых действий без участия Киева.