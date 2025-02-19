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17:28, 19 февраля 2025Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело в отношении участника признанной нежелательной «Аллатры»

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении участника организации «Аллатра»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении участника организации «Аллатра» (признана в РФ нежелательной организацией). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

По данным следствия, подозреваемый осуществлял финансирование организации псевдорелигиозного движения «Аллатра» основанной на Украине. Подозреваемый создал в одном из мессенджеров закрытый чат, где размещал информацию о деятельности организации и привлекал в сообщество новых участников. Также собирал деньги, которые переводил на счета московской ячейки «Аллатры». Таким образом он перевел 38 тысяч рублей.

Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с МВД республики и следователями СК. Оперативными службами проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяты предметы и литература, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала участников признанной нежелательной в России «Аллатры».

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