ФСБ задержала участников признанной нежелательной в России «Аллатры»

В Красноярском крае СК и ФСБ задержали семерых участников «Аллатры»

В Красноярском крае следователи и сотрудники ФСБ задежали семерых участников украинской псевдорелигиозной организации «Аллатра» (признана в РФ нежелательной организацией). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Юлия Арбузова.

По данным ведомства, подозреваемые руководили и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения движения. Они создали в мессенджере закрытый чат, публиковали там разную информацию о деятельности организации и привлекали новых участников.

Возбуждено дело по части 3 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ. В местах жительства задержанных уже провели обыски.

Деятельность международного общественного движения «Аллатра» была признана нежелательной на территории России в августе 2023 года. По заявлению Генпрокуратуры, организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, с начала специальной военной операции.

