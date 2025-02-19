ВС России заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ заняли доминирующие высоты у Часова Яра

Российские войска в результате успешных боевых действий заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Большие успехи у нас в районе Часова Яра на юге. (...) В сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра», — заявил советник.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также взяли в полукольцо соседние Ступочки, что создает оперативно-тактическое преимущество для российских войск на этом участке фронта.

Ранее в ДНР объяснили попытки Вооруженных сил Украины удержать Часов Яр. По словам главы региона Дениса Пушилина, украинские военные пытаются выиграть время для возведения укреплений за городом.