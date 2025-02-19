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14:21, 19 февраля 2025Россия

ВСУ атаковали электроподстанцию в российском регионе

Врио курского губернатора Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на электроподстанцию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате атаки двух беспилотников на электроподстанцию в Рыльске поврежден силовой кабель. Аварийные бригады уже работают», — написал чиновник.

Электричество в Рыльске уже восстановили, добавил Хинштейн. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки боев в Курской области потеряли более 510 бойцов. По данным Минобороны России, по состоянию на 19 февраля с момента вторжения в регион украинские войска лишились более 62 040 человек.

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