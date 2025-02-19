В ЕС сообщили о росте импорта российского газа

Евродепутат от Литвы Мажилис сообщил о росте импорта российского газа в ЕС

Несмотря на санкции против Москвы, импорт российского газа в Евросоюз (ЕС) за последний год вырос и продолжает расти, сообщил член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК). С письмом Мажилиса ознакомилась «Лента.ру».

Он напомнил, что в ответ на начало спецоперации на Украине ЕС «поставил перед собой цель прекратить весь импорт российского ископаемого топлива к 2027 году в рамках своих усилий по обеспечению устойчивого развития». «Однако в 2024 году импорт из России был выше, чем в 2023 году, а импорт природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), продолжил расти и в 2025 году», — сообщил Мажилис.

В связи с этим он интересуется, не планирует ли ЕК рассмотреть ограничения на торговлю российским газом в рамках новых санкционных мер против России.

«Как Еврокомиссия намерена решать проблему увеличения импорта российского газа в ЕС и какие конкретные меры она намерена предпринять в связи с этим?» — спросил член ЕП.

Ранее европейский аналитический центр Bruegel сообщил, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в январе достигли 2,054 миллиарда кубометров, что примерно соответствует уровням первого и последнего месяцев прошлого года. Согласно материалам, в январе и декабре 2024 года показатель достигал 2,059 и 2,16 миллиарда кубометров соответственно.

Ввоз европейцами СПГ с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца тем временем взлетел более чем в полтора раза, достигнув второго за время наблюдений результата в 6,64 миллиарда кубометров, что более чем втрое превосходит российский.