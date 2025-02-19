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12:41, 19 февраля 2025Бывший СССР

Залужный отказался раскрыть планы по участию в президентских выборах на Украине

Бывший главком ВСУ Залужный отказался отвечать на вопрос про участие в выборах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный отказался раскрывать планы насчет своего участия в будущих выборах президента. Его слова приводит «Страна.ua».

По словам экс-главкома, предположения на этот счет сейчас не являются уместными.

«Наступят соответствующие условия, и тогда я, как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — сказал Залужный.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, у Киева было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Кроме того, американский лидер призвал провести выборы президента на Украине. Он предположил, что сейчас действующего украинского президента Владимира Зеленского поддерживает лишь небольшое количество жителей страны.

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