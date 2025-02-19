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22:59, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский записал обращение впервые за неделю

Зеленский записал первое видеообращение за неделю, не упомянув Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к народу впервые за неделю — в прошлый раз он обращался к нации в четверг, 13 февраля. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Он не стал комментировать критические высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес. Вместо этого Зеленский сказал, что с США и Европой «мир может быть более надежным», и отметил приезд советника главы Белого дома Кита Келлога в Киев.

«Мы в Украине хотим закончить [конфликт] с первой же секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз», — добавил Зеленский.

Ранее американский журналист и политический активист Чарли Кирк заявил, что Трамп знает правду о Зеленском. «Он — марионетка ЦРУ, которая повела свой народ на убой», — высказался журналист.

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