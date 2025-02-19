Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 19 февраля 2025Мир

Американский журналист раскрыл правду о Зеленском

Журналист Кирк: Трамп знает, что Зеленский является марионеткой ЦРУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп знает правду о главе Украины Владимире Зеленском. Таким образом критику Трампа в адрес украинского лидера объяснил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

«Он [Зеленский] — марионетка ЦРУ, которая повела свой народ на убой», — заявил Кирк.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский президент является марионеткой США, и с ним будет покончено, когда Вашингтон решит, что его время вышло. Он также добавил, что люди, которые раньше были готовы сражаться, сейчас очень устали.

До этого основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил мнение, что Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений. Помимо этого, он призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

      Премьер Словакии обвинил ЕС в лицемерии из-за Украины

      В Москве загорелся Институт вычислительной техники

      Депутат рассказал о толпе избивших бойца СВО мигрантов

      Шольц отреагировал на слова Трампа о Зеленском

      Зеленский записал обращение впервые за неделю

      Российский полковник предрек судьбу Зеленского после переговоров

      В Польше изменили мнение об отправке военных на Украину

      Одесса подверглась ракетному обстрелу

      В НАТО испугались возможного требования Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше