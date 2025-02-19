Журналист Кирк: Трамп знает, что Зеленский является марионеткой ЦРУ

Президент США Дональд Трамп знает правду о главе Украины Владимире Зеленском. Таким образом критику Трампа в адрес украинского лидера объяснил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

«Он [Зеленский] — марионетка ЦРУ, которая повела свой народ на убой», — заявил Кирк.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинский президент является марионеткой США, и с ним будет покончено, когда Вашингтон решит, что его время вышло. Он также добавил, что люди, которые раньше были готовы сражаться, сейчас очень устали.

До этого основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил мнение, что Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений. Помимо этого, он призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.