Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский не является законным президентом Украины

Владимир Зеленский не является законным президентом Украины. Он должен покинуть свой пост, рассказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он фактически незаконен, поэтому он должен уйти», — подчеркнул эксперт.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, Зеленский является марионеткой США, и с ним будет покончено, когда Вашингтон решит, что его время вышло. У самих украинцев сейчас схожее настроение, поскольку люди, которые раньше были готовы сражаться, сейчас очень устали, резюмировал Макговерн.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер высказал мнение, что вместе с администрацией американского лидера Джо Байдена с поста президента Украины уйдет Владимир Зеленский. По словам эксперта, «дни Зеленского сочтены».

В свою очередь, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные хотят убрать Зеленского и намеренно дают ему ложную информацию о ситуации на фронте. Он добавил, что политик не в состоянии воспринимать негативную информацию о ситуации на фронте.