Женщина начала испытывать отвращение к сексу с партнером и обратилась за советом

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, которая начала испытывать отвращение к сексу со злоупотребляющим алкоголем партнером. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, в последнее время ее партнер пьет намного больше, чем обычно. «Когда он пьет, то становится неряшливым, возмущенным, бессвязным и странным. Он как будто превращается в зомби — он все еще здесь, но ведет его что-то другое. Его дыхание и тело также ужасно пахнут. Мне это действительно не нравится», — написала она.

При этом партнер никогда не применяет к девушке насилие, но ей хватает и запаха алкоголя, чтобы надолго потерять сексуальное влечение к нему. Она спросила совета, как можно поговорить с партнером об этой проблеме. «На вашем месте я бы сперва спросил, осознает ли он, как ведет себя, когда пьян. Возможно, он и понятия не имеет. Его защита, скорее всего, усилится, если сказать ему: "Ты становишься неряшливым, возмущенным, бессвязным и странным. Как будто ты превращаешься в зомби". Предоставьте ему примеры его поведения и объясните, почему они задевают вас», — порекомендовал Юзвяк.

Коуч также посоветовал девушке разобраться в собственных чувствах, стоящих за неприязнью. Разговор, предупредил он, может состояться не с первой попытки. «В конечном итоге вам, возможно, придется пойти на компромисс: когда он много пьет, может не рассчитывать на секс в течение нескольких дней», — считает Юзвяк.

Если у него вообще нет никакой позиции по поводу своего измененного состояния и он чувствует, что нет смысла над этим работать, если он не способен увидеть вещи с вашей точки зрения, что ж, с этим вам придется иметь дело. Вы не можете заставить кого-то обратиться за помощью, но также не обязаны оставаться с тем, кто раскрыл сторону себя, которую вы находите отталкивающей

Рич Юзвяк секс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Коуч предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, завести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров.