Арестович решил развестись с женой после 10 лет брака

Экс-советник ОП Украины Арестович решил развестись с женой после 10 лет брака

Бывший внештатный советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решил развестись с женой после 10 лет брака. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Как сообщается, Соломенский районный суд Киева 11 февраля принял на рассмотрение заявление о расторжении брака Арестовича. Инициатором развода стала супруга экс-советника ОП Анастасия.

В настоящий момент дата судебного заседания не назначена, представлять интересы Анастасии Арестович будет Виталий Оплачко, представитель проживающего в США блогера пока не известен. Сам Арестович и его супруга никак не комментировали информацию.

Ранее Арестович назвал халяву причиной трагедии Украины. Экс-советник назвал причины нынешнего положения Украины и подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский является идеальным воплощением «халявы».