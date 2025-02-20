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16:15, 20 февраля 2025Мир

Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

Белый дом: Интересы России и США в урегулировании конфликта на Украине совпадают
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Интересы России и США в вопросе урегулирования конфликта на Украине совпадают. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Fox News.

«Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у России] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», — отметил Уолтц.

Помощник американского лидера добавил, что Белый дом придерживаются принципа «челночной дипломатии» в мирной инициативе США по Украине. По словам Уолтца, этот метод обусловлен тем, что в прошлом «не получалось собрать всех сразу за столом переговоров». Он отметил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был «историческим».

Ранее Уолтц назвал неприемлемыми негативные высказывания президента Украины Владимира Зеленского о США.

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