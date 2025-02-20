Советник Трампа ответил Зеленскому на критику США

Советник Трампа по нацбезопасности: Слова Зеленского о США неприемлемы

То, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо отзывается о США, является неприемлемым. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

Какие-либо плохие высказывания Украины в сторону США неприемлемы, им нужно сбавить обороты, внимательно рассмотреть ситуацию и подписать эту сделку [по редкоземельным металлам]», — отметил представитель Белого дома.

При этом Уолтц заявил, что, по его мнению, разногласия между Вашингтоном и Киевом «могут быть урегулированы».

Ранее Трамп сообщил, что власти Украины сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. Он также указал на то, что во время поездки американского министра финансов Скотта Бессента в Киев с ним обошлись грубо.