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16:04, 20 февраля 2025Мир

Советник Трампа ответил Зеленскому на критику США

Советник Трампа по нацбезопасности: Слова Зеленского о США неприемлемы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

То, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо отзывается о США, является неприемлемым. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Reuters.

Какие-либо плохие высказывания Украины в сторону США неприемлемы, им нужно сбавить обороты, внимательно рассмотреть ситуацию и подписать эту сделку [по редкоземельным металлам]», — отметил представитель Белого дома.

При этом Уолтц заявил, что, по его мнению, разногласия между Вашингтоном и Киевом «могут быть урегулированы».

Ранее Трамп сообщил, что власти Украины сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. Он также указал на то, что во время поездки американского министра финансов Скотта Бессента в Киев с ним обошлись грубо.

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