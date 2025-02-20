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15:13, 20 февраля 2025Мир

Бразилия отвергла просьбу Шольца продать оружие Украине. Страна выступила против расправ над россиянами

Лула де Силва: Бразилия не продаст оружием тем, кто хочет убивать россиян
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отверг просьбы канцлера Германии Олафа Шольца продать оружие для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что страна не намерена снабжать оружием тех, кто заинтересован в расправах над гражданами России.

По словам бразильского лидера, Шольц посетил страну 30 января 2023 года. Канцлер попытался купить оружие для передачи его Украине. Лула да Силва подчеркнул, что не намерен продавать оружие странам, которые желают расправиться с россиянами или кем-либо еще.

Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия и дальше будет придерживаться нейтралитета, а союзники Киева не получат бразильское оружие, так как страна выступает за мир. Он отметил, что его страна также готова рассмотреть возможность участия в потенциальных миротворческих миссиях на Украине по завершении боевых действий.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бразилия призывала Зеленского быть умнее

В 2024 году Лула да Силва указывал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, которого можно достичь только через диалог.

Но если бы Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер

Лула да Силвапрезидент Бразилии

Только наступление мира сможет гарантировать, что Украина сохранит свою государственность. «А способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог», — заключил он.

Шольц назвал критиков своей политики по Украине придурками

В феврале 2025 года депутат от партии зеленых Себастьян Шефер рассказал, что Шольц назвал противников своей политики по Украине придурками. По его словам, инцидент произошел в январе.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Во время обеда депутаты стали давить на канцлера, призывая того увеличить военную помощь Киеву и обвиняя его в излишней нерешительности. Когда Шефер указал на то, что вклад Германии относительно ВВП слишком мал, Шольц вышел из себя.

«Канцлер ответил бранью, заявив, что только "антипатриотичные провинциальные придурки" будут делать такие заявления», — рассказал депутат.

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