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16:25, 20 февраля 2025Мир

Британцы определились с отправкой войск на Украину

Опрос YouGov: Больше половины британцев против отправки войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sandor Szmutko / Shutterstock / Fotodom  

Больше половины жителей Великобритании выступили против идеи направить британские войска на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

По итогам опроса, 51 процент респондентов не поддержали идею направить военных королевства на Украину, при этом 29 процентов из них выступили «решительно против» такой инициативы. Также 52 процента респондентов положительно отнеслись к возможной отправке дополнительного британского контингента в Восточную Европу для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу в регионе.

Отмечается, что 41 процент негативно отнеслись к идее координировать авиаудары против российских целей на Украине. Поддержали такую инициативу 33 процента опрошенных.

Опрос проводился с 18 по 19 февраля среди 2048 взрослых британцев. При этом данные о статистической погрешности компанией не приводятся.

17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство готово разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

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