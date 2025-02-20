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09:00, 20 февраля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптик Леус: В Краснодарском крае температура будет ниже нормы на 10 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае в четверг, 20 февраля, ожидается температура на 10 градусов ниже нормы. Об аномальной погоде часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В регион, по периферии циклона над Закавказьем, вместе с ветрами северных румбов продолжат поступать холодные воздушные массы, и очаги небольших снегопадов, что удержит дневную температуру почти на 10 градусов ниже положенной по климату», — поделился информацией синоптик.

Столбики термометров, сообщил он, в четверг покажут минус три-пять градусов, а в пятницу — минус четыре-шесть. Ветер на Кубани будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление, напротив, окажется выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Сочи об опасности схода лавин, а жителей ряда других городов Краснодарского края — о сильных снегопадах.

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