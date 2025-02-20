Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 20 февраля 2025Наука и техника

Безопасность стального пикапа Tesla оценили

Tesla Cybertruck получил 5 звезд рейтинга безопасности NHTSA без оценки пешехода
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Didier Lebrun / Globallookpress.com

Электрический пикап Tesla Cybertruck впервые получил рейтинг безопасности Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). На это обратило внимание издание Electrek.

По результатам тестов NHTSA транспортные средства получают определенный рейтинг безопасности водителя, пассажиров и пешеходов в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По итогам краш-тестов Cybertruck удостоили высшего рейтинга — 5 звезд.

В том числе, в результате лобового столкновения на скорости 60 километров в час место водителя получило 5, пассажира — 4 звезды. Рейтинг при боковом столкновении машины оказался максимальным. Журналисты медиа отметили, что для Cybertruck не стали вычислять рейтинг при столкновении с пешеходом — видимо, это связано с особенностями конструкции. Cybertruck имеет стальной кузов, который прочнее других материалов, обычно используемых в автомобилях.

В тесте на опрокидывание пикап получил оценку 4 звезды. Специалисты NHTSA выяснили, что риск опрокидывания транспортного средства в случае потери управляемости составляет 2,4 процента. Автономные системы управления Cybertruck также получили максимальный рейтинг.

В конце января специалисты страховой компании Insurify выяснили, что стоимость страхования электромобилей Tesla может быть неподъемной для американцев. Например, средняя стоимость страхования Cybertruck с полным покрытием 3392 долларов, или около 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Безопасность стального пикапа Tesla оценили

      Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

      Москвичам пообещали раннюю весну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше