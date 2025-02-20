Безопасность стального пикапа Tesla оценили

Tesla Cybertruck получил 5 звезд рейтинга безопасности NHTSA без оценки пешехода

Электрический пикап Tesla Cybertruck впервые получил рейтинг безопасности Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). На это обратило внимание издание Electrek.

По результатам тестов NHTSA транспортные средства получают определенный рейтинг безопасности водителя, пассажиров и пешеходов в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По итогам краш-тестов Cybertruck удостоили высшего рейтинга — 5 звезд.

В том числе, в результате лобового столкновения на скорости 60 километров в час место водителя получило 5, пассажира — 4 звезды. Рейтинг при боковом столкновении машины оказался максимальным. Журналисты медиа отметили, что для Cybertruck не стали вычислять рейтинг при столкновении с пешеходом — видимо, это связано с особенностями конструкции. Cybertruck имеет стальной кузов, который прочнее других материалов, обычно используемых в автомобилях.

В тесте на опрокидывание пикап получил оценку 4 звезды. Специалисты NHTSA выяснили, что риск опрокидывания транспортного средства в случае потери управляемости составляет 2,4 процента. Автономные системы управления Cybertruck также получили максимальный рейтинг.

В конце января специалисты страховой компании Insurify выяснили, что стоимость страхования электромобилей Tesla может быть неподъемной для американцев. Например, средняя стоимость страхования Cybertruck с полным покрытием 3392 долларов, или около 300 тысяч рублей.