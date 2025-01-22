Стоимость страхования электромобилей Tesla оказалась неподъемной

Insurify: Стоимость страховки электрокара Tesla в США превысила $4000

Стоимость страхования электромобилей Tesla может быть неподъемной для американцев. Об этом сообщается в отчете страховой компании Insurify.

Аналитики оценили электрический пикап Tesla Cybertruck и выяснили, что средняя стоимость страхования автомобиля с полным покрытием в 2024 году в США составила 3392 доллара, или около 335 тысяч рублей. Для сравнения: средняя стоимость страховки для электрокара в США за тот же период составила 2892 доллара, или около 285 тысяч рублей. Средняя стоимость страхования бензиновых, дизельных и электрических авто в стране составляет 2336 долларов, или около 230 тысяч рублей.

Авторы отчета отметили, что высокая стоимость страховки электрокаров Tesla обусловлена высокими ценами на машины. Так, базовая версия Cybertruck стоит около 75 тысяч долларов и может доходить до 100 тысяч долларов. При этом средняя стоимость электромобиля в США в сентябре 2024 года составила 56,3 тысячи долларов.

Специалисты Insurify обратили внимание, что стоимость страховки электрогрузовика Cybertruck не является рекордной. Так, оформление страхового полиса с полным покрытием на Tesla Model S составила в 2024-м 3510 долларов, Model X — 3658 долларов, Model Y — 3832 доллара, Model 3 — 4347 долларов. Это связано с тем, что дорогой Cybertruck приобретают более взрослые и опытные водители, поэтому стоимость страховки для них ниже, чем на многие более дешевые электрокары.

Ранее стало известно, что британская полиция изъяла у владельца Tesla Cybertruck, так как электрический пикап не получил разрешения на эксплуатацию в стране. Журналисты издания Electrek объяснили, что в Европе более жесткие правила сертификации автомобилей, чем в США, поэтому Cybertruck официально не продается в регионе.