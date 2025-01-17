Tesla Cybertruck признали незаконным в Великобритании

В Великобритании начали изымать Tesla Cybertruck из-за запрета на машину

Британская полиция изъяла у владельца Tesla Cybertruck, так как электрический пикап не получил разрешения на эксплуатацию в стране. На это обратил внимание профильный портал Electrek.

Полиция Манчестера начала конфисковывать импортные электрокары Tesla Cybertruck, которые эксплуатировались незаконно. По словам журналистов медиа, в настоящий момент известно как минимум об одном случае. В правоохранительных органах объяснили, что электрокар не имеет разрешения на эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Специалисты Electrek объяснили, что некоторые законы в Европе и Великобритании считаются более строгими, чем в США. В том числе, к ним относятся правила сертификации автомобилей. Так, электрический пикап Cybertruck не имеет разрешения на использование — в том числе потому, что Tesla не получила сертификата безопасности и не доказала, что электрическая машина не несет дополнительной опасности для пешеходов.

Представители полиции Манчестера подчеркнули, что изъятый Cybertruck был зарегистрирован и застрахован за границей, однако его водителем оказался резидент Великобритании. В заключение журналисты заметили, что Tesla не поставляла электропикапы в Британию официально, а только привозила некоторые образцы ради демонстрации.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководитель Tesla Илон Маск подарил ему Cybertruck. Позже Кадыров назвал свое заявление шуткой.