Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:09, 20 февраля 2025Силовые структуры

Дело возбудили в отношении сбившего на полном ходу женщину и подростка пьяного россиянина

В Кузбассе возбудили дело в отношении водителя, сбившего женщину и подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего на полном ходу женщину и подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло в обеденное время на улице Павлодарского. Потерпевшие стояли на тротуаре, когда на них наехал автомобиль. В результате их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как отметили в ведомстве, у водителя имелись внешние признаки опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что в его организме присутствует алкоголь, уровень которого почти в четыре раза превышал допустимый. Мужчине вменяется статья 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в аварии женщина находится на пятом месяце беременности, есть риск потерять ребенка. Предполагаемым виновником ДТП назвали 41-летнего жителя Кузбасса, который выпил алкоголь утром и сел за руль в полдень. Он не справился с управлением, из-за чего перевернулся и вылетел на тротуар.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бразилия отвергла просьбу Шольца продать оружие Украине. Страна выступила против расправ над россиянами

      Глава минфина США обвинил Зеленского в обострении ситуации

      Жители российского региона пожаловались на текущий из кранов «тархун»

      В России задумали увеличить застрахованную сумму для вкладов

      Российский генерал предупредил о вероятных рисках после окончания СВО

      В МИД Китая прокомментировали переговоры России и США

      За 2024 год российские суды выслали из страны на треть больше мигрантов

      Слуцкий обратится в СК по делу о расправе над ветераном СВО в российском регионе

      Бербок рассказала о сексуальных домогательствах

      Обвиненный в русофобии зампред ДУМ сделал выпад в адрес критиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше