Дело возбудили в отношении сбившего на полном ходу женщину и подростка пьяного россиянина

В Кузбассе возбудили дело в отношении водителя, сбившего женщину и подростка

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего на полном ходу женщину и подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП произошло в обеденное время на улице Павлодарского. Потерпевшие стояли на тротуаре, когда на них наехал автомобиль. В результате их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как отметили в ведомстве, у водителя имелись внешние признаки опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что в его организме присутствует алкоголь, уровень которого почти в четыре раза превышал допустимый. Мужчине вменяется статья 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в аварии женщина находится на пятом месяце беременности, есть риск потерять ребенка. Предполагаемым виновником ДТП назвали 41-летнего жителя Кузбасса, который выпил алкоголь утром и сел за руль в полдень. Он не справился с управлением, из-за чего перевернулся и вылетел на тротуар.