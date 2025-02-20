Двух взятых в плен солдат ВСУ приговорили к срокам по делу о теракте

СК: Суд вынес приговор двум солдатам ВСУ, взятым в плен в Курской области

В России суд вынес приговор военнослужащим 225-го отдельного штурмового батальона «Шквал» 115-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Игнатенко и Юрию Маслюкову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Солдаты признаны виновными по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Игнатенко получил 14 лет колонии строгого режима, а Маслюков — 15 лет.

По данным ведомства, 29 августа 2024 года осужденные с автоматами АК-74 и АКМ, полуавтоматическими снайперскими винтовками UAR-10M и взрывными устройствами пересекли границу России. В Глушковском и Кореневском районах Курской области они запугивали местных жителей, занимали их дома и запрещали гражданам передвигаться. Кроме того, неоднократно бойцы ВСУ открывали огонь на поражение по мирному населению и российским военным. 26 сентября Игнатенко и Маслюков были взяты в плен.

Ранее прокурор запросил по 30 лет лишения свободы для двух украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в подготовке теракта на территории России.