Экс-глава отдела ФСБ побывал на допросе по делу о растрате трех миллиардов рублей

Экс-главу ФСБ Златоуста Вильшенко допросили по делу о растрате 3 млрд руб.

В Челябинской области бывший глава отдела ФСБ города Златоуста Геннадий Вильшенко побывал на допросе у следователей по делу министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, которого вместе с несколькими бизнесменами и чиновниками подозревают в растрате трех миллиардов рублей. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает Ura.Ru.

Как рассказал изданию сам Вильшенко, разговор занял не более часа. Следователей интересовал сын силовика, который, будучи успешным бизнесменом, давно проживает в Лондоне. На допросе экс-глава городского ФСБ рассказал, что не виделся с сыном шесть лет.

Ранее сообщалось, что МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти трех миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. В МВД считают, что бюджетные средства выводились на счета аффилированных компаний.