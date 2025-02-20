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18:06, 20 февраля 2025Силовые структуры

Экс-глава отдела ФСБ побывал на допросе по делу о растрате трех миллиардов рублей

Экс-главу ФСБ Златоуста Вильшенко допросили по делу о растрате 3 млрд руб.
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Челябинской области бывший глава отдела ФСБ города Златоуста Геннадий Вильшенко побывал на допросе у следователей по делу министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, которого вместе с несколькими бизнесменами и чиновниками подозревают в растрате трех миллиардов рублей. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает Ura.Ru.

Как рассказал изданию сам Вильшенко, разговор занял не более часа. Следователей интересовал сын силовика, который, будучи успешным бизнесменом, давно проживает в Лондоне. На допросе экс-глава городского ФСБ рассказал, что не виделся с сыном шесть лет.

Ранее сообщалось, что МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти трех миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. В МВД считают, что бюджетные средства выводились на счета аффилированных компаний.

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