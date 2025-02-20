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11:48, 20 февраля 2025Мир

Экс-советник Трампа оценил способность Зеленского диктовать условия России

Экс-советник Трампа Бэннон: Зеленский не может диктовать условия соглашения с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sven Hoppe / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией. Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа во время его первого президентского срока Стив Бэннон в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Конечно, если он решит явиться и принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», — отметил Бэннон.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил власти Украины в срыве сделки с США по редкоземельным металлам. Кроме того, глава Белого дома обвинил Зеленского в грубом отношении к министру финансов США Скотту Бессенту во время его визита на Украину. Как утверждает американский лидер, Бессент долго добирался до Киева, а Зеленский спал и был недоступен для встречи.

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