Экс-советник Трампа оценил способность Зеленского диктовать условия России

Экс-советник Трампа Бэннон: Зеленский не может диктовать условия соглашения с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией. Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа во время его первого президентского срока Стив Бэннон в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Конечно, если он решит явиться и принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», — отметил Бэннон.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил власти Украины в срыве сделки с США по редкоземельным металлам. Кроме того, глава Белого дома обвинил Зеленского в грубом отношении к министру финансов США Скотту Бессенту во время его визита на Украину. Как утверждает американский лидер, Бессент долго добирался до Киева, а Зеленский спал и был недоступен для встречи.