Евросоюз составит список оружия для передачи Украине

FT: В ЕС планируют составить список вооружений для передачи Украине

Руководство Европейского союза (ЕС) намерено составить список вооружений, которые планируется передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает британская газета The Financial Times (FT).

«Глава ЕС опрашивает 27 европейских столиц, чтобы составить список того, что Евросоюз может дать Киеву в плане оружия и военных, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности», — цитирует издание главу ЕС Антониу Кошту.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли договориться об отправке войск на Украину на саммите глав государств объединения.