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15:53, 20 февраля 2025Наука и техника

Назван единственный браузер с поддержкой устаревшей Windows 7

Mozilla Firefox остался единственным браузером с поддержкой Windows 7
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Neowin выяснили, что разработчики Mozilla Firefox до сих пор поддерживают свой браузер для пользователей Windows 7. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам специалистов, поддержка браузера имеет важное значение, так как только в этом случае его создатели выпускают патчи безопасности с защитой от киберугроз. Оказалось, что команда Mozilla Firefox будет поддерживать свой сервис для пользователей устаревшей Windows 7 как минимум до сентября 2025 года.

При этом все остальные разработчики браузеров прекратили поддержку операционной системы (ОС). Сама Microsoft признала Windows 7 устаревшей и перестала выпускать патчи безопасности для нее в январе 2023 года. Таким образом, Firefox — единственный браузер с поддержкой для ОС, которая вышла в 2009 году.

В компании рассказали, что решили продлить поддержку популярной ранее ОС из-за того, что у нее осталось достаточно пользователей. Также в Mozilla будут выпускать патчи безопасности без обновлений для macOS 10. В настоящий момент браузер будет получать патчи до сентября 2025 года, но разработчики признались, что могут продлить эти сроки.

«Важно отметить, что новые функции Firefox будут предлагаться только в операционных системах, которые все еще поддерживаются их поставщиками», — подчекрнули журналисты.

Ранее из онлайн-библиотеки Steam удалили вирусную программу, замаскированную под видеоигру. Оказалось, что в игру PirateFi было встроено вредоносное программное обеспечение (ПО) — известный похититель информации под названием Vidar.

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